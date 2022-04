Isola dei Famosi, Laura Maddaloni triste: arriva la sorpresa di Clemente Russo per il suo compleanno.

Laura Maddaloni, separata dal marito Clemente Russo all’Isola dei Famosi, ha vissuto un momento molto difficile. Nel giorno del suo compleanno, la produzione non le ha consentito di incontrare il coniuge, ma lui ha trovato comunque il modo per farle una sorpresa.

Isola dei Famosi: Laura Maddaloni triste

Anche se avevano iniziato l’Isola dei Famosi insieme, Laura Maddaloni e Clemente Russo si sono separati ben presto. Lei è su Playa Accopiada, mentre lui si trova nell’altra spiaggia con Lory Del Santo, Marco Cucolo e Floriana Secondi. In occasione del suo compleanno, Laura pensava di poter incontrare il marito, ma così non è stato. In un momento di sconforto, ha ammesso:

“Sto male, malissimo, e arrabbiata. La mia motivazione era una, quella di ritornare a giocare anche se non come coppia ma al suo fianco. Invece niente, oggi è pure il mio compleanno, peggio di così non poteva andare”.

Isola, Laura: la sorpresa di Clemente Russo

Laura è apparsa affranta e i compagni d’avventura hanno provato a tirarle su il morale. Nel frattempo, Clemente, incosapevole dello stato d’animo della moglie, ha pensato di organizzarle una sorpresa. Si è fatto aiutare da Lory, Marco e Floriana e le ha agurato buon compleanno utilizzando le torce. Russo, anche lui dispiaciuto di non poter vedere la madre delle sue figlie, ha ammesso:

“Io sono stra felice di stare su questa Playa, però ero convinto di incontrare Laura per darle un bacio, per farle gli auguri di compleanno”.

Gli altri naufraghi lo hanno ascoltato, poi lo hanno aiutato a preparare il gioco di luci per stabilire un minimo contatto.

Laura si accorge della sorpresa di Clemente

Laura, ignara che anche suo marito stesse soffrendo per la lontananza, si è accorta della sorpresa di Clemente. Emozionata come non mai, ha lampeggiato la sua risposta. “Anche lei sta lampeggiando“, ha esclamato Russo appena si è reso conto di essere riuscito a comunicare con lei.

La sorpresa è riuscita e il campione ha mandato baci in lontananza alla sua dolce metà.