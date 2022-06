Isola dei Famosi, le parole di Nicolas Vaporidis dopo la vittoria: “L’esperienza più intensa della vita”

"L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni", ha confidato in un post sui social il vincitore dell'Isola dei Famosi.

Dopo aver trascorso la bellezza di 99 giorni in Honduras, Nicolas Vaporidis ha trionfato all’Isola dei Famosi. Al termine della sua avventura ha condiviso con i follower un post che lo immortala con una deliziosa ciambella al cioccolato. “99 giorni dopo…”, ha scritto con ironia.

Non solo: l’attore romano ha mostrato ai fan alcuni momenti condivisi con i compagni d’avventura e ha ringraziato i suoi sostenitori con un breve video che ripercorre i momenti sull’Isola.

Isola dei Famosi, le parole di Nicolas Vaporidis dopo la vittoria

“L’esperienza più intensa della mia vita. Sono ancora confuso e ubriaco di emozioni e ci metterò un po’ per capire quanto tutto questo ha cambiato la mia vita”.

Comincia così il nuovo post in cui Nicolas Vaporidis mostra alcuni momenti vissuti da naufrago.

Quindi ha aggiunto: “Per ora ho voglia solo di ringraziare tutti per tutto quello che è stato. Grazie Isola dei Famosi. Grazie a tutti voi”. Ora i fan sperano che il proprio beniamino torni a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi, per rilasciare nuove confidenze e magari svelare qualche retroscena inaspettato.