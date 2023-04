Isola dei famosi, lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: “Pescivendola”

Una lite furiosa è scoppiata a L’Isola dei Famosi tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo: la discussione è stata causata dall’apparizione improvvisa di un boa rosa.

Isola dei famosi, lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo ai ferri corti a L’Isola dei Famosi. I due naufraghi, in disaccordo su numerose questioni, hanno cominciato a discutere e i toni si sono rapidamente alzati. Nella notte, a portare scompiglio tra i concorrenti del reality show è stato l’arrivo di un boa rosa. Corinne Clery, terrorizzata dall’esemplare, è stata consolata da Cecchi Paone che le ha dato consigli, facendo leva sulle sue conoscenze scientifiche maturate in qualità di divulgatore scientifico.

“Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente”, le ha detto il naufrago, spiegando che il boa rosa ha bisogno di dormire in posti caldi e, per questo motivo, dovrebbe sistemare la sua stuoia in riva al mare. “Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio”, l’ha rincuorata.

Lo scambio di accuse

Anche la Caldonazzo, però, è intervenuta per rassicurare Clery. Non condividendo le parole del conduttore, ha deciso di dare altri consigli all’attrice e l’ha invitata a passare la notte con loro. L’intervento dell’ex gieffina non è stato apprezzato da Cecchi Paone che ha tuonato: “Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia, sei una pescivendola”.

Subito la Caldonazzo è scattata su tutte le furie, ribattendo: “Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?! Hai un problema con le donne”.

Dopo essere stato accusato di misoginia dall’ex gieffina, il naufrago si è rivolto a Corinne e ha sentenziato: “Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”.