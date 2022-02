Isola dei Famosi, Lory Del Santo e il fidanzato concorrenti: la showgirl torna in gioco dopo 17anni.

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo saranno concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. A rendere pubblica la notizia è stata la showgirl, che ha già partecipato in coppia con il compagno a Pechino Express.

Isola: Lory Del Santo e il fidanzato concorrenti

L’Isola dei Famosi 2022 debutterà su Canale 5 lunedì 21 marzo, al termine del Grande Fratello Vip 6. Il reality honduregno, come sappiamo da qualche settimana, vedrà al suo timone per la seconda stagione consecutiva Ilary Blasi. Massimiliano Rosolino, inviato della scorsa edizione, è stato messo in panchina per il grande ritorno dell’amato Alvin. Nelle ultime ore, il cast dell’Isola sta prendendo forma e tra i concorrenti ci saranno anche Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

L’annuncio arriva dalla showgirl, emozionata per questo nuovo ingaggio.

L’annuncio di Lory Del Santo

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Lory ha dichiarato:

“Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”.

La Del Santo e Cucolo sono una coppia da quasi dieci anni.

Mentre Lory ha giò partecipato 17 anni fa all’Isola, tra l’altro vincendo, Marco è alla sua prima esperienza in Honduras. “Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione“, ha dichiarato la showgirl.

Lory e Marco all’Isola come coppia

Lory e Marco parteciperanno all’Isola dei Famosi 2022 come coppia, quindi unico concorrente. Come sappiamo già da qualche settimana, infatti, anche il reality honduregno vedrà i Vip a due come avviene anche al GF.

La Del Santo e Cucuolo sono pronti a dare spettacolo.