Isola dei Famosi, Luxuria: "Lei è la naufraga che mi incuriosisce di più"

Vladimir Luxuria sarà per la seconda volta opinionista all’Isola dei Famosi e ha confessato chi sarebbero per lei i concorrenti più attesi di questa nuova edizione del programma.

Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi: i concorrenti

Una nuova stagione dell’Isola dei Famosi è ormai alle porte, e Vladimir Luxuria ha svelato chi sarebbero i naufraghi scelti per il cast del programma che la incuriosirebbero di più. Tra questi ovviamente non poteva mancare Cristina Scuccia, l’ex suora che da due anni vive facendo la cameriera in Spagna.

“Si parla molto di Cristina Scuccia. Sono molto curiosa di vederla in questo contesto. Chissà se metterà il costume intero o il bikini! Credo che sia molto motivata molto agguerrita: è una che vuole arrivare fino in fondo”, ha affermato l’opinionista, che ha anche aggiunto: “I Jalisse mi incuriosiscono. Conosco bene lei, Alessandra, perché abbiamo lavorato insieme. Ama suo marito, quindi datemi la certezza che l’Isola non sarà Temptation Island!”.

Quest’anno all’Isola dei Famosi Luxuria sarà opinionista al fianco di Enrico Papi, mentre Alvin è stato confermato come inviato del reality show. Nei giorni scorsi la conduttrice Ilary Blasi ha rotto il silenzio sui suoi rapporti con il collega con cui, negli ultimi mesi, si è vociferato che avesse litigato.