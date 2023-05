Isola dei Famosi, Marco Mazzoli a Cristina Scuccia: "Ami una donna?"

In un momento di confidenze a Cayo Paloma, dopo quanto rivelato da Cristina Scuccia in puntata all’Isola dei Famosi, il naufrago Marco Mazzoli s’è lasciato andare ad una confessione: “Pensavo che ti piacessero le donne“.

Cristina Scuccia risponde alle curiosità del naufrago Marco Mazzoli, e ammette un forte desiderio di maternità

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi infatti, Cristina Scuccia ha rivelato di avere una persona di cui è innamorata in Spagna. La vincitrice di The Voice non ha ceduto alle domande di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, spiegando che avrebbe voluto parlarne prima con la madre in Italia.

Sulla scorta di ciò Marco Mazzoli ha detto alla naufraga: “Stavo per farti la domanda… pensavo che ti piacessero le donne e non ci sarebbe niente di male“. Scuccia molto tranquillamente gli ha risposto di non amare le etichette e di non volerne addosso, ammettendo inoltre un forte desiderio materno.

“Sono fidanzata, ho una persona che mi aspetta fuori. E come dici tu non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della mia vita in cui non voglio etichette. Siccome ne ho già avuta una bella grossa, adesso non le voglio di nessun tipo. Ora sono libera e felice e ho anche qualcuno. Ho una persona e c’era già prima de L’Isola. Poco prima che entrassi l’ho conosciuta” ha detto la naufraga.

Cristina Scuccia ha poi parlato al compagno d’avventura di un particolare sogno fatto nella notte: “Ti dico solo che questa notte ho sognato un neonato. Però io quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un senso di maternità molto grande”.