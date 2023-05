Isola dei Famosi, Marco Mazzoli in lacrime per il ritiro di Paolo: "Brutto co...

Isola dei Famosi, Marco Mazzoli in lacrime per il ritiro di Paolo Noise: non si aspettava di dover proseguire solo l'avventura in Honduras.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha abbandonato il gioco a causa di alcuni problemi di salute importanti. Dopo il suo addio, l’amico del cuore Marco Mazzoli è finito in lacrime.

Isola dei Famosi: Marco Mazzoli in lacrime per Paolo

Paolo Noise ha abbandonato l’Isola dei Famosi dopo che ha avuto due malori a distanza di pochi giorni. Le sue condizioni di salute non gli hanno consentito di proseguire l’avventura in Honduras e ha lasciato solo l’amico Marco Mazzoli. Dopo il suo ritiro, il naufrago è finito in lacrime: “Ragazzi è stato un brutto colpo“.

Lo sfogo di Marco Mazzoli

Aldo Montano, arrivato all’Isola dei Famosi come ospite, ha provato a consolare Mazzoli. Marco, con le lacrime agli occhi, ha dichiarato:

“Se ripenso al momento in cui mi ha chiesto esplicitamente di arrivare fino alla fine e di vincere, sia per lui che per lo Zoo, mi viene da piangere di nuovo. Purtroppo è dura. Stasera mi manca molto perché questa spiaggia nuova, con un tramonto straordinario, a lui sarebbe piaciuta. Avrei voluto esplorare questo posto insieme a lui”.

Marco Mazzoli e Paolo Noise: una grande amicizia

Anche se Paolo ha abbandonato l’Isola dei Famosi, Marco proseguirà l’avventura e ce la metterà tutta per vincere il reality. Lo farà anche per lui. Prima del suo ritiro, i due amici e colleghi si sono abbracciati forte, entrambi con le lacrime agli occhi. “Mi hai fatto venire qui e ora mi lasci da solo?“, ha esclamato Mazzoli. Noise ha replicato: “Tira fuori i cog****i e vinci per me. Fallo per noi“.