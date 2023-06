Continua il Marco Mazzoli show all’Isola dei Famosi. Lo speaker radiofonico ha smascherato Gian Maria Sainato, rivelando che il modello finge di essere una persona ricca.

Marco Mazzoli, che da quando ha iniziato l’Isola dei Famosi ha posto diverse domande scomode ai compagni d’avventura, ha smascherato Gian Maria Sainato. Lo speaker radiofonico ha fatto notare al modello che, in diverse occasioni, gli ha rivelato di aver finto di essere ricco. Mazzoli ha dichiarato:

“Hai detto che in un programma vecchio hai finto e che non eri così ricco e che non facevi quella vita davvero. […] Che poi a prescindere da quello ce ne sono tanti di ricchi farlocchi . Gente magari con il cognome pomposo, ma che poi sotto sotto è tutto diverso. Questa cosa dell’ostentare è nata con i trapper che dovevano copiare un po’ lo stile americano. Quindi era tutto soldi, gioielli, macchine di lusso”.

Gian Maria ha replicato:

“Ho vissuto in un certo modo, ma sono cambiato. Poi quando mi sono rivisto in quel programma, dalla televisione ho rivisto anche loro e mi sono detto ‘io non sono quello’. Poi un modo finto quello del lusso e quello della moda e io sono andato in crisi e mi sono detto ‘stai sbagliando Gian Maria’. E a quel punto è venuto fuori il vero Gian Maria, il Gian Maria che non ha vissuto in una famiglia ricchissima come molti pensano, anzi. La mia è una famiglia molto normale e io ho voluto tornare alle mie radici e tornare così in un mondo che mi faceva stare meglio”.