Eva Henger pensa che difficilmente la figlia Mercedesz possa trovare interessante Alessandro Iannoni. Non ci sono speranze per il naufrago?

Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Alessandro Iannoni: il commento di Eva Henger

Alessandro Iannoni è stato avvertito da Eva Henger, che è stata particolarmente chiara nei confronti del naufrago, che potrebbe perdere le speranze ancora prima di tentare un avvicinamento con Mercedesz Henger.

La donna, che è stata coinvolta in un terribile incidente stradale, ha le idee molto chiare sui gusti della figlia in fatto di uomini. Mercedesz Henger è pronta per approdare in Honduras, ma sua madre ha commentato il filmato di presentazione in cui la figlia ha ammesso di aver già “puntato un concorrente“. Sul settimanale “Nuovo” l’attrice ha voluto smentire che possa nascere qualcosa con il figlio di Carmen Di Pietro.

Eva Henger: “Credo non abbia chance con mia figlia”

Eva Henger ha spiegato che non ci sarà mai nulla tra sua figlia e il figlio di Carmen Di Pietro. “Credo che non abbia chance con mia figlia perché non è attratta dai ragazzi più piccoli. Lo vedrà come suo fratellino Riccardino e lo riempirà di baci e coccole. Invece il fratello di Guendalina Tavassi potrebbe aver attirato la sua attenzione. In ogni caso, seguendola in televisione, capirò presto se c’è davvero un giovane che le possa piacere” ha spiegato Eva Henger.

Mercedesz, dopo la notizia dell’incidente della madre, aveva deciso di rinunciare all’Isola dei Famosi, ma dopo una telefonata tra le due si è convinta a partecipare.