Isola dei Famosi, messaggio di Dario Argento per Fiore: "Ce la farai"

Il suo genitore le ha dato il consiglio di non cadere mai nelle provocazioni: il messaggio di Dario Argento per Fiore: "Ce la farai"

L’incitamento di un padre non si rifiuta mai, figurarsi poi quello di uno che di cose che fanno paura è un mago, all’Isola dei Famosi 2023 arriva anche il messaggio Dario Argento per Fiore: “Ce la farai”. Nella prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi il maestro del cinema horror ha voluto incoraggiare la “sua concorrente” per la gara. Fiore Argento è infatti nel cast di questa diciassettesima edizione ed il regista, in un videomessaggio, si è rivolto a lei con affetto immenso.

Il messaggio Dario Argento per Fiore

“Ciao Fiore, sono il tuo papà, mi ha fatto piacere che tu abbia accettato l’avventura a L’Isola dei Famosi. Sono molto orgoglio che hai accettato questa sfida, te la caverai perché sei brava, hai coraggio e sei una ragazza in gamba. L’ho sempre saputo”.

“Non cadere nelle provocazioni”

Poi il consiglio per i futuri cimenti di playa: “L’unico consiglio che mi sento di darti è questo: se ti provocano non abboccare. Sei il mio fiorellino. Ti voglio bene”. Fiore Argento ha detto del suo rapporto con papà Dario: “Lui è convinto che io sia molto forte, ma vorrei dimostrarglielo ancora una volta. Lui è un papà molto dolce, è una persona incredibile, tutto ciò che dice è interessante e ti apre la mente. Era molto contento che venissi qui“.