Ancor prima di partire per l’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo era già molto magra. Eppure, a distanza di meno di un mese dal suo arrivo in Honduras, la showgirl è dimagrita ancora. Quanti kg ha perso? I fan sono preoccupati.

Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo è dimagrita troppo

L’Isola dei Famosi ha aperto i battenti lo scorso 17 aprile, quindi i naufraghi sono in Honduras da meno di un mese. In tre hanno già abbandonato il reality a causa di infortuni e malori e tra quelli rimasti ce n’è una che desta grandi preoccupazioni. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo che è dimagrita molto.

Quanti kg ha perso Nathaly Caldonazzo?

E’ bene sottolineare che Nathaly era già molto magra prima di partire per l’Isola dei Famosi. Eppure, dopo neanche un mese dal suo arrivo in Honduras, la showgirl appare parecchio deperita. Non a caso, i fan sono preoccupati per lei: “Come si fa a fare partecipare una persona già così magra in un posto dove non si mangia. Volete farla morire?“, oppure “Raga ma Nathaly Caldonazzo è troppo magra… siamo al giorno 10 e le costole n’altro po’ escono dal corpo, mamma mia…“. Secondo i beninformati, la Caldonazzo è partita per l’Honduras con un peso di 60 kg per 177 cm di altezza. In dieci giorni di permanenza avrebbe già perso 10 kg.

Nathaly Caldonazzo su Isola Sant’Elena

In attesa di avere qualche informazione in più sul dimagrimento di Nathaly, nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi la showgirl è arrivata su Isola Sant’Elena. La Caldonazzo ha perso al televoto e adesso dovrà vivere l’avventura in Honduras in completa solitudine. Appena arrivata sulla nuova isla, ha dichiarato: