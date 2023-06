Isola dei Famosi, naufraghi contro Helena Prestes. Le dure parole di Mazzoli

Sull’Isola dei Famosi è scoppiato un nuovo scontro e l’aria si è fatta quanto mai tesa e frizzante sulle coste di Playa Fantasma dove Helena Prestes è tornata in partita. Tra la modella brasiliana e gli altri naufraghi si è acceso lo scontro e le parole che sono “volate” sono state durissime. A detta dei naufraghi, infatti, Helena sarebbe una persona poco trasparente e imbrogliona nel gioco: “Tutti dicono che hai rotto i cog*ioni e non lo capisci”, ha dichiarato con parole durissime Marco Mazzoli.

Isola dei Famosi, scontro tra i naufraghi e Helena Prestes: cosa è successo

Se Marco Mazzoli, da un lato, non le ha mandate a dire, dall’altro lato c’è chi come Cristina Scuccia ha lamentato il fatto che con Helena Prestes si debba sempre discutere: “Ma stiamo mangiando, ma dobbiamo sempre discutere? Sei sempre tu”. Alessandro Lo Cicero ha sua volta tuonato: “Voglio silenzio ora”.

Alessandra Drusian: “Tra me e lei non c’è empatia”

Tra i naufraghi a riservare critiche c’è anche la cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian. Quest’ultima ha messo in evidenza l’incompatibilità con Helena Prestes: “Noi ce l’abbiamo messa tutta affinché non vincesse e non avesse la possibilità di rientrare. Non la so prendere o probabilmente non c’è proprio empatia tra me e lei. Staremo a vedere questa settimana come si evolverà questa situazione”. “Il tuo carattere è troppo per me, sei esuberante, non riesco a stare con una persona così”, sono state invece le parole di Pamela Camassa.