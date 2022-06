Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis attacca Nick Luciani: “È un giocatore furbo”

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 6 giugno Nicolas Vaporidis e Nick Luciani hanno avuto una discussione accesa. Ecco cosa è successo.

C’è stato un nuovo momento di tensione nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 6 giugno. Nicolas Vaporidis ha attaccato duramente Nick Luciani tanto da arrivare ad accusarlo di giocare di strategia: “A tre puntate dalla fine mi fa pensare che è un giocatore furbo”, sono state le parole dell’attore.

Isola dei Famosi, scontro tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani

Propiro riguardo a ciò, l’attore ha detto del cantante dei Cugini di Campagna: “Nick ci ha sorpreso perché è stato silenzioso tutto il tempo, non si è mai voluto esporre […] se l’è presa tantissimo per la tenda che non è riuscito a sistemare, anzi l’ha rovinata. La mattina dopo, dopo aver passato una notte senza dormire, gli abbiamo detto che l’aveva fatta male. Lui non ha accettato e non ha chiesto scusa […]”

Anche Carmen Di Pietro ha avuto a che ridire sul comportamento del cantante.

La naufraga ha dichiarato: “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua […] Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i cogl**ni? Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi“.

La replica di Nick Luciani: “Avevo fatto solo una proposta…”

Immediata è stata la replica del cantante dei Cugini di campagna, che di tutta risposta ha affermato: “Avevo fatto solo una proposta e mi avete attaccato in maniera sbagliata…Se ho alzato la voce è per il modo in cui mi avete aggredito…”.