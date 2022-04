Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis dopo il malore: l'attore è stato "malissimo" a causa della prova del Girarrosto.

Dopo il malore a causa della prova del Girarrosto, Nicolas Vaporidis è tornato in gioco all’Isola dei Famosi. Il naufrago si è sfogato con alcuni compagni d’avventura e ha raccontato di essere stato portato in infermeria perché si sentiva “malissimo“.

Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis dopo il malore

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino si sono sfidati alla prova del Girarrosto. I due sono rimasti appesi all’arnese per oltre 3 minuti e, alla fine della fiera, è stato il modello a vincere. L’attore, invece, appena è caduto in acqua ha accusato un malore ed è stato portato immediatamente in infermeria. Lo stesso Alvin ha spiegato che Nicolas si era sentito male ed era stato affidato alla cura dei medici presenti in Honduras.

Poco dopo, Vaporidis è tornato in Palapa, ma il suo volto era ancora molto provato. A distanza di qualche giorno, come si sente?

Il racconto di Nicolas Vaporidis

Nicolas, dopo il malore, è tornato dai compagni d’avventura e ha raccontato:

“Sono stato male subito dopo. Ragazzi sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene. Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo”.

Vaporidis è stato “malissimo” e, per un po’, è rimasto fuori gioco. Grazie alle attenzioni dei medici, però, è tornato in forma e adesso gode di ottima salute.

Il pensiero di Jeremias Rodriguez

Mentre alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno ascoltato il racconto sul malore, altri hanno iniziato a nutrire qualche dubbio. Jeremias Rodriguez, ad esempio, è convinto che Nicolas si sia sentito male per le nomination e non per la prova del Girarrosto.

Il fratellino di Belen, parlando con Laura Maddaloni, ha dichiarato: