Nicolas Vaporidis amareggiato per il ritiro di Edoardo Tavassi. Ha raccontato che insieme fantasticavano sulla finale dell'Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi fantasticavano spesso su un’ipotetica finale dell’Isola dei Famosi insieme, come ha raccontato l’attore. Ora che il fratello di Guendalina è stato costretto a ritirarsi, il naufrago prova grande amarezza.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: “Senza Edoardo Tavassi non è lo stesso, vaffan**lo”

Il finale dell’Isola dei Famosi, per Nicolas Vaporidis, non sarà così felice come lo immaginava. Il naufrago ha manifestato tutto il suo dispiacere per non poter raggiungere quel traguardo insieme al grande amico Edoardo Tavassi, che ha dovuto abbandonare il reality a causa di una lesione dei legamenti. L’attore si è sfogato con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis, mostrando grande amarezza per non poter condividere il momento con il suo amico.

“Novantatré giorni a pensare a come saremmo usciti insieme da qua e a sei giorni dalla fine…vaffanc*lo. Non è la stessa fine, non è lo stesso modo di arrivarci, non c’è lo stesso entusiasmo” ha dichiarato Nicolas Vaporidis.

La finale sognata da Nicolas ed Edoardo

Nicolas Vaporidis ha raccontato alle naufraghe che lui ed Edoardo hanno immaginato spesso come sarebbe stata la finale, nel corso delle lunghe chiacchierate. Sognavano di vivere quel momento insieme.

“Noi avevamo in testa di fare insieme il viaggio di ritorno, di festeggiare insieme, di uscire da qua insieme, di prendere l’elicottero insieme, per novanta giorni abbiamo parlato sempre e soltanto di questo e di quello che avremmo fatto l’ultimo giorno usciti di qua nei dettagli, di quello che avremmo fatto all’aeroporto di Madrid, di quello che avremmo fatto in volo, di quello che avremmo visto, di quello che avremmo mangiato…tutto” ha raccontato Nicolas Vaporidis.

La finale non sarà come avevano immaginato, ma avranno sicuramente modo di coltivare la loro amicizia.