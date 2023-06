La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 5 giugno è iniziata in modo frizzante. Tra i naufraghi ed Helena Prestes, l’aria si è fatta tesa. Mazzoli ha dichiarato in diretta una frase che ha fatto fin da subito scatenare le polemiche: “Helena ha detto a noi che non vincerà mai l’Isola perchè gli italiani sono razzisti”. La modella ha prontamente replicato: “I brasiliani votano i brasilaini e quindi gli italiani votano gli italiani, sono nazionalisti, ma io amo l’Italia. Il razzismo mi fa schifo”. Il

#Helena che spara a 0 sugli Italiani e perde ogni già minuscola probabilità di vincere #Isola 👋 Mi spiegate perché con tutti i giovani di talento che abbiamo in Italia dobbiamo dar visibilità a queste persone di dubbia intelligenza e poca riconoscenza, in tv? #IsoladeiFamosi — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) June 5, 2023

Il radiofonico prima accusa Helena di sfruttare le telecamere per avere il consenso del pubblico, poi lui fa la stessa cosa facendo il gradasso davanti al gruppo, ma per favore #isola #isoladeifamosi — diana 🌻 🎬 (@_diana87) June 5, 2023

Isola dei Famosi, Mazzoli ad Helena: “Tra te e Belen c’è un abisso”. Ilary lo riprende

Marco Mazzoli ad un certo punto, si è lasciato andare, tanto da fare una comparazione con Belen Rodriguez: “Lei vuole fare la vittima…Vuole fare la Belen Rodriguez…Brutten Rodriguez direi…Perdonami, ma c’è un abisso tra le due…”. La conduttrice Ilary Blasi non ci è stata e lo ha ripreso: “Non fa ridere questa battuta…Non fa ridere per niente Marco credimi!”

Helena finisce al televoto flash dopo la sfida con Pamela Camusa

La naufraga ha poi affrontato Pamela Camassa nella prova di apnea. A spuntarla è stata però quest’ultima. Ciò significa che tra i naufraghi finiti al televoto flash ci sarà anche Helena Prestes che è quindi a rischio eliminazione.