Lunedì 22 maggio 2023 Ilary Blasi è tornata in onda con la sesta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i due opinionisti, ovvero Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, con Alvin inviato in Honduras. Una puntata particolarmente intensa, nel corso della quale Paolo Noise ha reso noto di dover abbandonare il programma. Ecco cosa è successo.

L’Isola dei Famosi, Paolo Noise abbandona il reality

Nel corso della sesta puntata de L’Isola dei Famosi Paolo Noise ha confermato di dover abbandonare il reality. Per l’occasione ha affermato: “Ve lo dico col cuore. Ci sono una serie di emozioni che mi stanno accompagnando. Devo ringraziare tutte le persone che non si vedono lì da casa, sono persone che vivono la nostra vita, mangiano anche le nostre schifezze. E io tutte queste persone le ringrazio, perché hanno dimostrato grande attenzione nei miei confronti”.

Ha quindi proseguito: “Avere tutte queste persone intorno è stata la cosa più bella di questa esperienza. Questo preambolo serve a dirvi che tra queste persone ce n’è stata una in particolare che mi ha permesso di rialzarmi. Ed è il medico. Sto soffrendo tanto per questa cosa ma sono felice di sapere che le persone che amo e che stimo, hanno imparato a volermi bene”.

L’Isola dei Famosi, Paolo Noise saluta Marco Mazzoli

La conduttrice, Ilary Blasi, ha quindi affermato: “Dovrai abbandonare la gara per questioni di salute e questo purtroppo ci dispiace tanto”. Prima di lasciare l’Isola, Paolo Noise ha avuto modo di salutare i suoi compagni di avventura e in particolare Marco Mazzoli. Rivolgendosi a quest’ultimo ha affermato: “Io devo tornare in Italia, tu devi vincere per me“.