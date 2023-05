Isola dei Famosi, Paolo Noise: "Sono felice, ora voglio solo vincere"

Dopo aver ricevuto la sorpresa della moglie Stefania Caroli, Paolo Noise ha ritrovato l’energia per affrontare l’avventura all’Isola dei Famosi.

Nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise e l’amico Marco Mazzoli hanno ricevuto una bellissima sorpresa dalle rispettive mogli. Da questo incontro, i due naufraghi hanno tratto il meglio, riuscendo anche a ritrovare l’energia giusta per andare avanti. Paolo, non a caso, ha candidamente ammesso che adesso vuole soltanto vincere il televoto.

Paolo, nel corso di un confessionale, ha dichiarato:

“Mia moglie mi ha cambiato completamente l’umore. Sono l’uomo più felice della terra e non me ne frega niente neanche delle zanzare. Mi sono reinnamorato di mia moglie. Quello che ho provato oggi è stata la gioia più intensa che io potessi provare nella mia vita dal momento in cui l’ho sposata. Andare in nomination, prima di oggi, mi avrebbe fatto un piacere immenso perché sarei voluto tornare a casa da lei ma adesso comincio a credere alla parola percorso. Mi dispiace per gli altri ma questa volta lo vinciamo“.