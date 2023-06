Isola dei Famosi, per gli spettatori Cristina Scuccia è la vincitrice morale del reality

È ormai sotto gli occhi di tutti: questa Isola dei Famosi del 2023, verrà ricordata per essere stata l’edizione di Cristina Scuccia, l’ex suora che nel 2014 aveva stupito l’Italia con la sua voce e che, non molto tempo fa, aveva scelto di lasciare i voti.

A Verissimo l’abbiamo poi ritrovata in abiti laici. Il pubblico ha poi imparato a conoscerla meglio nel corso di queste puntate del reality dove, prova dopo prova, è riuscita ad arrivare in finale. Secondo molti spettatori è già lei la vincitrice morale dell’Isola. A questo punto ci si chiede: sarà lei a vincere l’ambito titolo?

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è la vincitrice morale dell’edizione del 2023

La storia di Cristina Scuccia è probabilmente quella che è stata più apprezzata dagli spettatori: fin dal suo primissimo arrivo sulle coste dell’Honduras in molti si sono accorti che avrebbe fatto molta strada. In ogni sfida è riuscita a mostrare tutto il suo coraggio. Va infine ricordato che la naufraga ha anche affrontato un importante percorso non solo esteriore, ma anche umano: pensiamo anche solo al bikini che, dopo un primo rifiuto, ha finito per indossare, senza contare la dichiarazione d’amore a distanza alla persona che l’aspetta in Spagna.

Chi sono gli altri finalisti

Nel frattempo, sui social si è acceso il dibattito su chi vincerà il reality. Sono sei i naufraghi ad essere arrivati al round finale: si tratta di Pamela Camassa, Alessandra Drusian, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. In palio c’è un montepremi di 100mila euro.