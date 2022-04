Isola dei Famosi, proposta di nozze inaspettata in Honduras: chi ha fatto il grande passo?

All’Isola dei Famosi è andata in scena una proposta di nozze del tutto inaspettata. Una naufraga, incalzata da Carmen Di Pietro, si è inginocchiata e ha chiesto ad un compagno d’avventura di condividere il resto della vita con lei. Semplice sketch o realtà?

Isola dei Famosi: proposta di nozze inaspettata

L’Isola dei Famosi continua a sorprendere i telespettatori. Nell’ultimo daytime è andata in scena una proposta di nozze del tutto inaspettata. A fare il grande passo, strano ma vero, è stata una donna. Stiamo parlando di Estefania Bernal che, in confessionale, ha ammesso di essere sempre più attratta da Roger Balduino. La coppia si è conosciuta in Honduras e, giorno dopo giorno, ha costruito un bel rapporto. E’ per questo che la modella, forse dopo un colpo di sole, ha chiesto al ragazzo di diventare suo marito.

La proposta di nozze è uno sketch?

Estefania, in un momento di relax, stava parlando con Carmen Di Pietro del sentimento che nutre nei confronti di Roger. A questo punto, la showgirl ha suggerito alla modella di sposarlo, onde evitare una sua fuga improvvvisa. Balduino ha assistito allo scambio di battute ed è apparso divertito. La Bernal, a questo punto, ha preso la palla al balzo. Si è inginocchiata e, mentre Carmen le suggeriva cosa dire, ha chiesto al fidanzato di diventare suo marito.

Roger ha accettato e il tutto si è concluso con grandi risate.

Cosa accadrà tra Estefania e Roger dopo l’arrivo di Beatrix?

Mentre la proposta di nozze sembra che sia stata fatta solo per puro divertimento, Estefania e Roger vivranno preso un momento delicato. Beatrix, l’ex fidanzata di Balduino, sta per sbarcare all’Isola dei Famosi. Cosa accadrà tra loro? Lo scopriremo presto.