Isola dei Famosi 2022: quando finisce? Ilary Blasi svela la data della finale.

L’Isola dei Famosi 2022 sta per aprire i battenti, ma si parla già della finale. Quando finisce il reality condotto da Ilary Blasi? E’ stata proprio la conduttrice a fornire una data approssimativa della fine del programma. Questa, però, dipenderà dagli ascolti.

Isola dei Famosi 2022: quando finisce?

Lunedì 21 marzo 2022 debutta su Canale 5 alle ore 21:20 l’Isola dei Famosi. Per il secondo anno consecutivo, al timone del reality ci sarà Ilary Blasi, mentre come opinionisti ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha svelato quando finisce il reality honduregno. Al momento non c’è una data certa perché molto dipenderà dagli ascolti. C’è comunque una finale approssimativa, che non dovrebbe andare in scena prima di giugno.

Ilary ha dichiarato:

“Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. (Il reality, ndr) dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”.

Isola dei Famosi 2022: Alvin positivo al Covid

L’Isola dei Famosi 2022, quindi, finirà etro la prima settimana di giugno, molto probabilmente lunedì 6 giugno. Nel frattempo, la Blasi ha già dovuto fare i conti con il primo problema.

L’inviato Alvin è risultato positivo al Covid prima di partire per l’Honduras. Se non si negativizzerà entro qualche giorno, non potrà partire per l’Isola e Ilary dovrà fare a meno di lui. Potrebbe essere sostituito da Vladimir Luxuria, che ha già ricoperto questo ruolo in passato. La donna, però, avrebbe poco tempo per organizzarsi, quindi la prima diretta potrebbe anche andare in scena senza inviato.

La dieta di Ilary prima della diretta

La Blasi ha ammesso che prima della diretta dell’Isola dei Famosi non mangia molto, giusto un po’ di riso e pollo. E’ per questo che, appena i riflettori si spengono, la fame la divora. Ha raccontato:

“Mangio prima della puntata, ma non tantissimo: riso e pollo. Infatti dopo ho una fame bestia! Quando torno in albergo, verso le due di notte, mi faccio una camomilla con le fette biscottate e va meglio. Mi addormento verso le tre del mattino, poi il giorno dopo torno di nuovo a Roma in treno o in aereo. Faccio la pendolare”.

L’appuntamento con la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è fissata per lunedì 21 marzo alle 21:20 su Canale 5.