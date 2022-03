Isola dei Famosi, quando sbarca Guendalina Tavassi: l’indiscrezione

Il fidanzato di Guendalina Tavassi ha rotto il silenzio in merito all'approdo della showgirl all'Isola dei Famosi.

In tanti sono in attesa di sapere quando Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo sbarcheranno ufficialmente all’Isola dei Famosi. Sulla questione è intervenuto il fidanzato di Guendalina, Federico Perna.

Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi

Al momento l’arrivo di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi è stato rimandato e nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti i motivi per cui la showgirl non sarebbe ancora approdata in Honduras con suo fratello, Edoardo Tavassi.

Sulla questione è intervenuto Federico Perna, che fa coppia fissa con Guendalina da ormai alcuni mesi. Anche lui non è riuscito a sapere quando i due dovrebbero entrare ma ha assicurato che stiano bene e che presto il loro ingresso allo show dovrebbe svolgersi come da programma.

“Quelli fanno il programma, sono liberi di fare come gli pare. E di decidere loro quando e come farli entrare”, ha dichiarato Perna in merito ai produttori dello show, e ancora (in merito al loro arrivo): “Il programma avrà risvolti migliori, positivi e saremo tutti più felici di guardarlo”.

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

Guendalina Tavassi ha deciso di partecipare al reality show in compagnia di suo fratello Edoardo. La notizia della sua partecipazione al programma ha scatenato una marea di polemiche nei suoi confronti e in molti l’hanno accusata di “abbandonare i figli” in un momento molto delicato (lei e il padre si sono separati da pochi e lui è attualmente in carcere). Guendalina ha replicato affermando:

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto.

I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”,