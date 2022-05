Isola dei famosi, ritocchi estetici per i naufraghi in Honduras? Risponde Guendalina Tavassi

L'ex concorrente ha risposto alle accuse lanciate dalla dottoressa Dvora Ancora.

A L’isola dei famosi è presente un medico per effettuare i ritocchi estetici richiesti dai naufraghi? L’accusa è stata lanciata dalla dottoressa Dvora Ancora, specializzata in medicina estetica.

L’isola dei famosi, Guendalina Tavassi risponde sui presunti ritocchi estetici

A smentire l’indiscrezione è stata l’ex partecipante dell’edizione 2022 Guendalina Tavassi, che ha lasciato l’Honduras lunedì 23 maggio.

“Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro de L’isola e ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì. Ma se avevo il chirurgo, secondo voi, me ne andavo? Il chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati“, ha detto Tavassi sul suo profilo Instagram.

Anche Luca Vismara smentisce l’indiscrezione

Anche Luca Vismara, concorrente nel 2019, ha voluto dire la sua sull’argomento: “Ragazzi, io su L’isola dei famosi ci sono stato per quasi 3 mesi.

Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere (altra accusa lanciata al programma tempo prima, ndr), ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno”.

Durante la sua partecipazione al reality, Vismara ha perso 19 kg. Sembrerebbe quindi che i cambiamenti fisici dei partecipanti de L’isola dei famosi siano quindi dovuti all’effettiva mancanza di cibo, che possono guadagnare extra solamente con le prove ricompensa o trovare nel caso in cui fossero costretti per qualche motivo a recarsi in infermeria.

Dvora Ancora attacca Carmen Di Pietro

Nonostante le smentite, Dvora Ancora rimane convinta del suo pensiero e sul suo profilo TikTok continua ad accusare Carmen Di Pietro di aver usufruito di alcuni ritocchi, precisamente con il botulino, a Cayo Cochinos.