Alcune indiscrezioni sulla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, tra new entry e conferme

Uno dei reality più seguiti e fortunati di Canale 5 è sicuramente l’Isola dei Famosi, pronto a ripartire per l’edizione 2022. A Casa Chi sono stati svelati alcuni dettagli sulla prossima edizione.

Isola dei Famosi 2022, le prime indiscrezioni

Canale 5 è al lavoro per delineare i dettagli dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, uno dei programmi di punta della rete. Durante l’ultima puntata di Casa Chi sono emersi alcuni dettagli sulla prossima edizione, svelati dal giornalista Gabriele Parpiglia. I primi dettagli riguardano gli opinionisti: nell’edizione 2022 non vedremo Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi 2022, addio al trio di opinionisti

“Innanzitutto diamo come notizia che proprio in questi giorni e in queste ore, mentre siamo in onda, stanno andando avanti i colloqui per la scelta dei primi naufraghi” ha spiegato a Casa Chi il giornalista Gabriele Parpiglia.

“Come già detto non ci sarà Elettra Lamborghini, così come Iva Zanicchi e probabilmente nemmeno Tommaso che è passato a Drag Race, a cui facciamo un in bocca al lupo” prosegue. Insomma, pare che gli autori del programma abbiano voglia di rinnovamento.

Isola dei Famosi 2022, confermati Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino

C’è spazio però anche per le conferme: al timone della prossima edizione dell’Isola ci sarà ancora Ilary Blasi. “Confermatissima Ilary Blasi, dopo alcuni tentennamenti che lei stessa aveva avuto, però si diverte nel reality.

L’Isola la sente sua” afferma il giornalista. Importante conferma anche per il braccio destro di Ilary: “Nonostante i punti interrogativi ci fossero all’inizio confermato anche Massimiliano Rosolino come inviato. Testimonia, questo, un pranzo che i due hanno fatto a Roma” conclude Parpiglia.