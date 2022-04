Isola dei Famosi, Roger regala un momento bollente in diretta: i fan impazziscono per lui.

Roger Balduino ha reso bollente l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. Incalzato dalla conduttrice Ilary Blasi, ha stampato un bacio in bocca alla modella Estefania Bernal. Il primo flirt dell’edizione 2022 del reality honduregno è finalmente nato.

Isola dei Famosi: Roger e il momento bollente

Si scalda l’atmosfera all’Isola dei Famosi e il merito non è di Ilona Staller. E’ stato Roger Balduino a regalare ai telespettatori un momento a dir poco bollente. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato un filmato della settimana, che ha visto il modello molto vicino alla collega Estefania Bernal. I due hanno trascorso diversi attimi insieme e in uno di questi si sono lasciati andare ad un ‘limone’ in piena regola.

Perché non replicarlo anche in diretta tv? E’ così che i due hanno scaldato un po’ la messa in onda del reality honduregno.

Roger ed Estefania sono la prima coppia dell’Isola

“È stato un pochino timido“, ha ammesso la Blasi. Sentendo queste parole, Roger ha preso il volto di Estefania tra le mani e l’ha baciata in diretta tv. Uno slancio passionale del tutto inaspettato, soprattutto visto il carattere riservato di Balduino.

La Bernal, neanche a dirlo, non si è spostata di un millimetro e ha accolto con gioia il french kiss del compagno d’avventura.

Roger batte Edoardo Tavassi

In tutto ciò, a rimanere con un pugno di mosche in mano è stato Edoardo Tavassi. Entrato in gioco più tardi rispetto agli altri, il fratello di Guendalina aveva messo gli occhi addosso su Estefania, ma non è riuscito a conquistarla. Nel corso dell’ultima diretta, davanti al bacio passionale di Balduino e della Bernal, Edoardo non ha potuto fare altro che incassare e rivolgere le sue mire da conquistatore su un’altra donzella.