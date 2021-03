L’Isola dei famosi, scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani

Durante la quarta puntata de L'Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani.

Ilary Blasi è tornata in onda giovedì 25 marzo 2021 con la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani.

Ecco cosa è successo.

Daniela Martani e Gilles Rocca

Nel corso della quarta puntata de L’Isola dei famosi si è assistito ad uno scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani. L’ex gieffina ha affermato: “Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire… È un ragazzo educato, ma a me questa sua aggressività mi ferisce…”.

A quel punto Daniela Martani è scoppiata a piangere,con Gilles Rocca che si è scusato, affermando di non poter vedere le donne piangere.

In seguito l’ex protagonista di Ballando con le stelle ha sottolineato che la naufraga: “Dice cose non vere…Dice che faccio parte di un clan, ma non è assolutamente vero…“. Gilles Rocca ha poi voluto precisare di non essere un bullo.

Le parole di Zorzi e Elettra Lamborghini

La vicenda, però, non si è conclusa qui. Myrea, infatti, è intervenuta in difesa della Martani, con Gilles Rocca che ha interrotto la naufraga. Un comportamento che ha destato l’attenzione di Elettra Lamborghini che dallo studio ha commentato: “E poi dici che non sei aggressivo Gilles scusa? Ma che maniere sono? Ma sei un cafone”.

Dall’altro canto Tommaso Zorzi è intervenuto in difesa di Gilles Rocca affermando: “A me non piace quando vengono strumentalizzate certe situazioni…non è arrogante…”.