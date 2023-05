Isola dei Famosi, scontro tra Ilary e Cecchi Paone. La conduttrice: "Sapevi a cosa andavi incontro"

Lo aveva preannunciato ad inizio puntata e poi è successo. La tribù degli Accoppiados è stata sciolta. Si tratta di una decisione che non è stata gradita da Alessandro Cecchi Paone che è tornato sulle condizioni del fidanzato. Ilary ha però risposto a tono: “Non è la prima volta che partecipi all’Isola, sapevi a cosa andavi incontro”.

Isola dei Famosi, scontro tra Ilary Blasi e Cecchi Paone: il motivo

A seguito dello scioglimento della tribù degli Accoppiados, Alessandro Cecchi Paone ha rammentato che, per quanto lo riguarda, non può essere “spaiato” dal fidanzato Simone Antolini. Quest’ultimo si trova in infermeria per degli accertamenti medici dopo aver avuto un malore: “Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro”, è quanto ha dichiarato Cecchi Paone con tono polemico. Ha poi precisato che, a monte, ci sarebbero degli accorti con la stessa Mediaset che prevedono che la partecipazione dell’Isola sia soltanto in coppia: “A settembre l’azienda mi ha chiesto di partecipare in coppia e non si scoppia per nessuna ragione al mondo”.

Ilary Blasi lo zittisce, Papi cerca di farlo ragionare

Ad un certo punto è intervenuto anche l’opinionista Enrico Papi che ha cercato di farlo ragionare e di arginare in qualche modo la situazione. Il naufrago ha però risposto: “Mi fate notare troppe cose…Le cose le decido io e non come decidono gli altri…”. Ilary ha infine tentato di metterlo in riga, ma la lite è stata fermata. Le telecamere sono state poi spostate verso un’altra questione. Ci si chiede dunque quali risvolti avrà questa vicenda.