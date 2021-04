Isola dei Famosi, scoop su Andrea Cerioli: invaghito di Elisa Isoardi?

Andrea Cerioli si è invaghito di Elisa Isoardi? Lo scoop sull'Isola dei Famosi è stato lanciato da Miryea Stabile.

Miryea Stabile ha fatto una rivelazione su Andrea Cerioli che non è passata inosservata. Secondo la donna, l’ex tronista si sarebbe preso una bella cotta per Elisa Isoardi. Le due donne ne hanno parlato, facendo intendere che potesse esserci stata un’infatuazione da parte di lui.

Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi?

Miryea Stabile, vincitrice de La Pupa e il Secchione e ora naufraga, ha notato qualcosa di particolare nei comportamenti di Andrea Cerioli e ne ha parlato direttamente con Elisa Isoardi. “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui” ha spiegato la donna. Andrea, in realtà, è fidanzato con Arianna, la ex corteggiatrice che ha scelto durante il suo trono.

I due sono molto innamorati, sono andati a convivere e parlano del desiderio di creare una famiglia. Questa infatuazione potrebbe essere solo frutto dell’immaginazione di Miryea Stabile, ma con le sue parole ha messo qualche dubbio anche sui telespettatori. Elisa Isoardi ha spiegato che la fa molto ridere e lo trova molto simpatico, ma le piacciono gli uomini più grandi. “Davvero potrebbe essere un figlio per me” ha risposto.

L’ex tronista all’Isola dei Famosi sta mostrando il peggio di sé, soprattutto tenendo conto che è stato anche presentato come “maschio alpha“.

Si è parlato anche della possibilità che ritocchi le sue foto su Instagram per mostrare un fisico che in realtà non ha. All’Isola dei famosi sta facendo molta fatica per riuscire a far emergine quelle qualità che aveva mostrato in altri contesti. Non si esclude che nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì 12 aprile 2021 in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi possa decidere di parlarne e di indagare.