Scoppia la prima lite all’Isola dei Famosi tra Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini. Il divulgatore scientifico ha consigliato al compagno di trovarsi un altro partner.

Nel corso della prima settimana di permanenza all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sembravano particolarmente affiatati. Nelle ultime ore, però, i due hanno avuto la prima lite. A cercare un confronto è stato Simone, deluso dall’atteggiamento del suo fidanzato.

Simone, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino“.