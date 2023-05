All’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato continua ad essere al centro delle liti. Nelle ultime ore, il modello ha avuto una accesa discussione con Pamela Camassa. I fan si sono schierati con la fidanzata di Filippo Bisciglia.

Isola dei Famosi: scoppia la lite tra Pamela e Gian Maria

Dopo la lite con Marco Mazzoli, Gian Maria Sainato ha avuto qualche problemino con Pamela Camassa. Da quando è entrato all’Isola dei Famosi, il modello non è riuscito a farsi apprezzare dai naufraghi e le discussioni sono all’ordine del giorno.

Cosa è successo tra Pamela e Gian Maria?

“Ieri hai mangiato il riso tu? Ah sì? Avresti potuto condividerlo“: è bastata questa frase pronunciata da Pamela in direzione di Gian Maria a far scoppiare la lite all’Isola dei Famosi. Le esternazioni della Camassa, in realtà, erano abbastanza innocue, ma Sainato le ha colte come l’ennesimo attacco dei naufraghi nei suoi confronti.

Pamela, Gian Maria e il cibo non condiviso

Pamela ha criticato Gian Maria per non aver condiviso il riso, né tantomeno le omelette. Sainato, per nulla toccato dalle sue parole, ha replicato:

“Non è una regola del gioco condividere!”.

I fan dell’Isola dei Famosi, neanche a dirlo, si sono schierati dalla parte della Camassa. Ci sono, però, anche seguaci che hanno difeso Sainato, sottolineando che i naufraghi non l’hanno accolto nel modo giusto.