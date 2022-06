Isola dei Famosi: secondo i sondaggi Lory Del Santo lascerà la Palapa

Secondo i sondaggi dell'Isola dei Famosi Lory Del Santo potrebbe essere la prossima naufraga a lasciare la Palapa.

Secondo i sondaggi all’Isola dei Famosi Lory Del Santo sarà la prossima a lasciare la Palapa per raggiungere Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima.

Lory Del Santo: i sondaggi

I nervi sono sempre più tesi all’Isola dei Famosi e, secondo i sondaggi, la prossima naufraga a dover lasciare la Palapa potrebbe essere Lory Del Santo, che con tutte le probabilità raggiungerà Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima.

Subito dopo di lei – con una minima percentuale di distacco – vi sarebbe anche Estefania Bernal, e ancora non è detto che non sia lei a lasciare la Palapa. Nelle ultime ore all’Isola Lory Del Santo ha avuto un’accesa lite con Luca Daffrè, che a suo dire l’avrebbe insultata per 10 minuti. I due riusciranno a chiarire?

“Mi ha insultata per dieci minuti. Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti”, ha tuonato l’attrice, visibilmente infastidita.

Il prolungamento e gli addi

Nei giorni scorsi hanno lasciato il reality show Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi – che non hanno accettato il prolungamento del programma fino a fine giugno – e Roger Balduino, che ha riportato diversi problemi di salute a causa dei suoi incidenti sull’Isola. In tanti si chiedono chi sarà il vincitore tra i naufraghi rimasti in gara e i fan del programma sono impazienti di sapere come proseguirà la permanenza dei naufraghi sull’Isola ora che la fame e la stanchezza sembra averli portati allo stremo.

Sulla questione, ovviamente, non sono ancora emerse conferme, e in tanti sperano di saperne presto di più.