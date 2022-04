Isola dei Famosi: Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato? Il video del momento è virale.

Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna sono finalmente diventati concorrenti dell’Isola dei Famosi. Appena arrivati sulla Playa hanno regalato un bel po’ di trash, ma qualcuno è convinto che il fratello di Ivano si sia lasciato scappare anche una bestemmia.

Silvano dei Cugini di Campagna ha bestemmiato?

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi sono finalmente entrati in gioco Silvano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Il loro sbarco era previsto diversi giorni fa, ma, non si sa bene per quale motivo, è stato rimandato. Ivano, fratello di Silvano, si era detto preoccupato per il familiare. Raggiunto da Enrico Lucci per Striscia la Notizia, ha ammesso:

“È da un mese che non riesco a parlare con mio fratello. Non so dove sta, dovrebbe stare in Honduras, ma non so che fine ha fatto Silvano. Voi non sapete la sofferenza dei gemelli. Una volta, da bambini, nostra zia gli rovesciò il brodo caldo addosso e lui dovette stare al Bambin Gesù, io soffrivo con lui. Non siamo mai stati così tanto lontani, è passato un mese”.

Adesso che Silvano è entrato in gioco, però, potrebbe presto tornare a casa dal fratello prima del previsto. Nella puntata del debutto, infatti, pare che il componente dei Cugini di Campagna si sia lasciato scappare una bestemmia.

La frase incriminata

La frase incriminata è andata in scena appena Silvano e Nick hanno messo piede sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi. Dopo la clip di presentazione, Alvin è subito andato loro incontro, chiedendogli come avessero fatto ad arrivare sulla Playa.

“Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino“, ha esclamato l’inviato. E’ a questo punto che il componente dei Cugini di Campagna avrebbe bestemmiato. Dal video del momento, diventato virale sui social, si coglie: “Eh, p*******“.

Silvano dei Cugini di Campagna verrà squalificato?

Silvano verrà squalificato dall’Isola dei Famosi? Al momento è presto per dirlo, anche perché il video dovrà essere passato al vaglio dalla produzione del reality.

Se dovesse aver bestemmiato, potrebbe davvero tornare presto in Italia. In caso contrario continuerebbe la sua avventura in Honduras.