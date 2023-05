Isola dei Famosi, Simone è assente tra i naufraghi e Fiore ha il tutore: il motivo

La puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 8 maggio si preannuncia essere davvero molto frizzante. Ilary Blasi ha annunciato, appena entrata in studio, che la tribù delle coppie si è sciolta. Ciò promette di sconvolgere gli equilibri tra i naufraghi, già molto movimentati. Sono inoltre seguiti altri annunci, questa volta da parte di Alvin: Fiore Argento ha un tutore al piede, mentre Simone non è presente in puntata.

Isola dei Famosi, Simone Antolini è assente in puntata. Cecchi Paone: “Non si è risparmiato”

Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, per fortuna, non ha nulla di grave. Alvin ha fatto sapere che ha avuto un malore, ma che è stato trasferito in infermeria dove è stato sottoposto a dei controlli. Nei prossimi giorni potrebbe dunque rientrare in gara tra gli altri naufraghi. A tale proposito Cecchi Paone si è detto triste per le condizioni di salute di Simone: “Sono provato e triste anche perché questa isola o la facciamo in coppia o non la facciamo, spero che ci siano le condizioni di salute per farlo tornare, ci tengo a dirvi che voleva salutare tutti e a sottolineare che lui non si è risparmiato”.

Fiore Argento si fa male. L’annuncio di Alvin

Nel frattempo c’è anche un’altra naufraga “malandata”: si tratta di Fiore Argento. La sorella di Asia è apparsa con un tutore al piede. L’inviato ha spiegato che Fiore si era fatta male al minolo, ossia il dito mignolo del piede. Si spera a questo punto che sia Fiore che Simone si riprendano al più presto.