Isola dei Famosi, svelata la prima concorrente vip: “Felice di partecipare”

L'Isola dei Famosi 2022 si farà? Secondo indiscrezioni esisterebbe già il nome della prima concorrente.

Nonostante si vociferi di una possibile cancellazione dell’Isola dei Famosi a favore della Talpa, secondo indiscrezioni sarebbero iniziati i casting del reality show e sarebbe già stata scelta la prima concorrente.

L’Isola dei Famosi: la prima concorrente

Ancora non sono giunte conferme sullo svolgimento della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, qualora dovesse davvero prendere il via, sarebbe prevista per i primi mesi del 2022.

Intanto, secondo i rumor in circolazione, sarebbero iniziati i casting per la nuova edizione del programma e tra le prime concorrenti in ballo vi sarebbe Olga Plachina, velocista olimpica e moglie di Aldo Montano (attuale concorrente del GF Vip). Interrogata sulla questione Olga Plachina si sarebbe detta felice di poter eventualmente partecipare al reality dei naufraghi ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

L’Isola dei Famosi: Olga Plachina e Aldo Montano

Olga Plachina e Aldo Montano si sono conosciuti durante i giochi olimpici del 2014 e da quel momento non si sono più detti addio. Dall’amore tra i due sono nati i due figli, Olympia (nata nel 2017) e Mario (nato nel 2021). La famiglia sembra essere unita e felice e nella casa del Grande Fratello Vip Aldo Montano non perde occasione per dedicare i suoi pensieri d’amore alla moglie.

L’Isola dei Famosi: la nuova edizione

Ancora non esistono prove riguardanti l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e inizialmente sembrava che lo show fosse stato cancellato a favore de La Talpa (che, secondo indiscrezioni, avrebbe potuto condurre Barbara D’Urso). In tanti tra i fan del programma sono impazienti di sapere se lo show si svolgerà oppure no e nel frattempo sembra che dovranno accontentarsi del Grande Fratello Vip 6 (che si preannuncia l’edizione più lunga di sempre).

L’Isola dei Famosi ha subito un brusco periodo di stop nel 2020 quando, a causa dell’emergenza Coronavirus, era stato rinviato a data da destinarsi. A seguire c’era stata l’edizione condotta da Ilary Blasi (dopo l’addio della collega Alessia Marcuzzi) e, secondo i rumor in circolazione, la moglie di Francesco Totti potrebbe essere di nuovo al timone del programma. Per sapere se davverò il programma si svolgerà non resta che attendere e nel frattempo i fan sono alla ricerca d’indizi che possano provare il suo inizio.