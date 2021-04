Isola dei Famosi: svelati i motivi della mancata messa in onda per l’8 aprile

Il reality show condotto da Ilary Blasi salterà la prossima messa in onda, tornando al classico doppio appuntamento a partire da lunedì 12 aprile.

Brutte notizie per i telespettatori dell’Isola dei Famosi: il reality show condotto da Ilary Blasi non andrà in onda giovedì 8 aprile.

Problemi di produzione? Ascolti troppo bassi? Nulla di tutto ciò; il famoso programma ambientato in Honduras si ferma per fare spazio alla prima puntata di Supervivientes.

L’Isola dei Famosi: niente puntata dell’8 aprile

Nessun problema all’orizzonte per il reality show che vede alcuni dei principali VIP (italiani e non) “dispersi” su di un’isola tropicale: molto più semplicemente, l‘Isola dei Famosi si fermerà per una puntata in modo da lasciare campo libero alla trasmissione spagnola SuperVivientes.

La versione iberica del programma che attualemente viene trasmesso su Canale 5, infatti, condivide con quest’ultimo il set honduregno, tra cui la Palapa (particolare dimora presente sulle isole caraibiche), si è dunque deciso di concedere l’intera serata di trasmissione al cast dei cugini spagnoli, i quali saranno impegnati con lo sbarco dei concorrenti sull’isola e con le prove iniziali.

La comunicazione è avvenuta dalla bocca delle stessa presentatrice romana, la quale ha dichiarato: “Ho una comunicazione importante da farvi, visto che questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes.

Quindi, per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5”.

Tutti i fan del reality show possono dunque tirare un sospiro di sollievo: l’Isola dei Famosi continuerà ad andare in onda come di conseueto a partire dalla settimana prossima.

Non solo, con l’inizio delle trasmissioni di Supervivientes, non sono escluse collaborazioni con la produzione spagnola. Magari potremmo assistere a sfide incrociate tra gli isolani, oppure a veri e propri “scambi culturali” tra i partecipanti alle due diverse edizioni.

Potremo assistere all’ennesima, irriverente dichiarazione di Elettra Lamborghini, come quella su Beatrice Marchetti.

Non ci resta che attendere e continuare a seguire le vicende dell’isola da lunedì 12 aprile.