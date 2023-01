Isola dei Famosi, svelato il nuovo opinionista: ecco chi sostituirà Savino

Secondo i rumor in circolazione sarà Enrico Papi il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi al posto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi: l’opinionista

Tra ormai pochi mesi inizierà finalmente la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima dopo la discussa e controversa separazione tra la conduttrice Ilary Blasi e il suo ex marito, Francesco Totti. In tanti non vedono l’ora di rivedere la conduttrice in tv e sono curiosi di conoscere tutti i dettagli in merito a questa nuova edizione del reality show, che prenderà il via dopo la finale del GF Vip.

A quanto pare, secondo i rumor in circolazione, durante questa nuova edizione del programma Ilary Blasi sarà in compagnia di Enrico Papi, per la prima volta in veste di opinionista al reality show. Al momento sulla questione non vi sono conferme e, nella precedente edizione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria erano stati scelti in veste di opinionisti.

In tanti tra i fan del programma sono in attesa di avere conferme in merito alla vicenda, ma al momento sulla questione tutto tace.

Secondo i rumor in circolazione invece, per quanto riguarda i membri del cast del programma vi saranno: Marco Mazzoli e Paolo Noise, entrambi speaker dello Zoo di 105, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando. Secondo i rumor in circolazione anche Luigi Mastrangelo con il figlio Samuele e la modella Dayane Mello insieme ad Alessia Macari potrebbero essere concorrenti della nuova edizione del programma.