Isola dei Famosi, ufficializzati gli opinionisti: l'annuncio con gaffe

I canali social dell’Isola dei Famosi hanno ufficializzato la presenza di Enrico Papi e di Vladimir Luxuria come opinionisti della nuova edizione del reality show, ma nell’annuncio era compresa una gaffe che ha mandato in confusione gli utenti.

Isola dei Famosi: l’annuncio con gaffe

I canali ufficiali dell’Isola dei Famosi hanno annunciato la partecipazione di Enrico Papi e di Vladimir Luxuria come opinionisti al reality show, peccato che nell’annuncio ufficiale sia stato commesso un errore e i due siano stati annunciati come “concorrenti” e non come “opinionisti”. La questione ha creato confusione tra i fan del programma, che non hanno mancato di chiedere delucidazioni all’indirizzo del programma tv. Il messaggio incriminato è presto sparito dai social e, al suo posto, è stato inserito l’annuncio corretto.

Secondo i rumor in circolazione in tanto, l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi, scontento per come è stata gestita l’ultima edizione del GF Vip, avrebbe messo l’ultima parola sul cast scelto per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e avrebbe deciso di escludere due vip presi in considerazione. Il programma prenderà il via il 17 aprile e i fan non vedono l’ora di sapere quali novità riserverà questa edizione e soprattutto come si comporterà Ilary Blasi per il suo ritorno in tv (dopo la clamorosa e discussa separazione dal marito, Francesco Totti).