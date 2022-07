Isola dei Famosi, una naufraga sta malissimo: “Sto morendo dentro”

Isola dei Famosi, una naufraga sta malissimo e non riesce a riprendersi: di chi si tratta?

L’Isola dei Famosi è finita da poco più di una settimana e i concorrenti stanno pian piano tornando alla normalità. Una naufraga, però, ha confessato che sta “malissimo“. Stando alle sue parole, l’esperienza in Honduras le ha creato parecchi problemi fisici.

Mentre Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro si sono concessi una cena in compagnia, un’altra naufraga sta facendo i conti con alcuni problemi di salute post Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Mercedesz Henger che, via Instagram, ha confessato di stare “malissimo“. La figlia di Eva ha raccontato che, tornata in Italia, ha iniziato ad accusare diversi malesseri.

Mercedesz Henger, con una serie di Instagram Stories, ha dichiarato:

La figlia di Eva, quindi, sta facendo fatica a riprendersi. Magari, dicendo che sta “morendo dentro” ha un po’ esagerato, visto che continua comunque a portare avanti tutti i suoi impegni, sia lavorativi che mondani.

La Henger ha concluso:

“Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo. Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.