Isola dei Famosi, verso l’addio al doppio appuntamento: a quando lo stop?

Isola dei Famosi, verso l'addio al doppio appuntamento: quale puntata sarà sacrificata?

L’Isola dei Famosi 2022 ha visto un allungamento, ma a breve vedrà l’addio al doppio appuntamento settimanale. Mediaset ha deciso di lasciare al reality honduregno una sola puntata: vediamo quando è previsto lo stop.

Isola dei Famosi: addio al doppio appuntamento

Qualche giorno fa, il reality condotto da Ilary Blasi ha ricevuto un’ottima notizia: Mediaset gli ha concesso un allungamento. La finale dell’Isola dei Famosi andrà in onda a fine giugno, molto probabilmente lunedì 27 giugno. E’ per questo motivo che, nelle prossime dirette, entreranno in gioco altri naufraghi. Al momento, sono tre le concorrenti confermate: Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. Inoltre, secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, il Biscione ha previsto uno stop al doppio appuntamento settimanale.

A quando lo stop del doppio appuntamento?

Lo stop del doppio appuntamento dovrebbe iniziare a partire dalla settimana del 9 maggio 2022. La messa in onda ad avere la peggio è quella del venerdì, che sarà destinata ad altri programmi. Pertanto, Ilary Blasi e i suoi naufraghi continueranno ad andare in diretta solo il lunedì, con un unico incontro a settimana.

Quando entrano le nuove naufraghe?

Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero debuttare all’Isola dei Famosi nella diretta di venerdì 6 maggio 2022.