Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria a Cristina Scuccia: "Tutte e due abbiamo preso i voti"

La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è finalmente iniziata e sulle spiagge di Cayo Cochinos è approdata la naufraga più attesa: Cristina Scuccia. La giovane è apparsa con una mise semplice, composta da jeans e canotta di colore fucsia. Vladimir Luxuria, nell’augurarle buona fortuna ha dichiarato: “Tutte e due abbiamo preso i voti , tu in convento io al parlamento e tutte e due siamo due ex”.

La mamma di Cristina Scuccia in diretta: “Me lo ha detto al telefono”

In studio è poi arrivata la mamma di Cristina. La donna ha scoperto che la figlia avrebbe partecipato all’Isola dei Famosi da una telefonata: “Qual è stata la mia prima reazione alla notizia della partecipazione? Me lo ha detto al telefono, l’ho presa bene, anche se all’inizio ero sorpresa. Le ho detto ‘Ancora non ti sei tolta l’abito che già vai all’Isola’?”. Ha tuttavia osservato: “Poi però ho deciso di supportarla, appoggerò sempre ogni sua decisione. D’altronde non è il suo primo salto nel vuoto”.

Cristina Scuccia: “L’avventura più pazza nella quale mi sono lanciata”

Cristina Scuccia ha poi esordito svelando cosa si sarebbe attesa da questa esperienza: “Sono pronta a tuffarmi in questa nuova esperienza, nonostante le tante paure che ho già incontrato qui sull’Isola. Questa è l’avventura più pazza nella quale mi sono lanciata”. In un’intervista rilasciata al Corriere, la naufraga si era espressa in merito ad un’eventuale possibilità di innamorarsi sull’isola: “Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde. Su un’isoletta? Ecco, no. Lì eviterei”.