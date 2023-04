Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria parla in tedesco. Ilary Blasi: "Non capisco nulla!"

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria parla in tedesco. Ilary Blasi: "Non capisc...

All’inizio della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 24 aprile, abbiamo assistito ad un piccolo siparietto tra la conduttrice Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. L’opinionista che indossato per l’occasione una mise coloratissima, ha parlato in tedesco e il riferimento è chiarissimo: la nuova fiamma di Ilary, Bastian. La reazione della conduttrice è stata immediata.

Vladimir Luxuria, il siparietto con Ilary Blasi

Come avevamo già visto nella precedente puntata, Vladimir Luxuria si è cimentato con qualche parola di tedesco. Farsi capire da Ilary Blasi è stato tuttavia tempo perso: la conduttrice, senza tanto esitare ha affermato di non comprendere nulla di quello che la collega aveva detto. Non è tuttavia l’unico aspetto che non è passato inosservato. Questa volta Ilary ha optato per un look fresco e dal sapore vintage, completamente diverso da quello scelto nella prima puntata dove in moltissimi avevano notato una sua somiglianza con la diva e musa di Salvador Dalì, Amanda Lear.

Il look di Ilary Blasi è indimenticabile

Proprio il look di Ilary Blasi merita di essere preso in considerazione. La conduttrice ha indossato un outfit completamente total-black composto da un top in macramè e pantaloni con tanga ben in vista, reduci dalla moda di fine anni ’90-inizi anni 2000. La capigliatura biondo platino, ha valorizzato il viso di Ilary con una frangia che le ha illuminato lo sguardo.