Isola dei Famosi, voci su Cristina Scuccia: "C'è aria di coming out"

Cristina Scuccia, stando a quanto sostengono i beninformati, potrebbe presto fare coming out all’Isola dei Famosi. Pare che l’ex suora abbia una fidanzata che l’aspetta a Madrid.

Isola dei Famosi: le voci su Cristina Scuccia

Da una manciata di giorni, Cristina Scuccia ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi. L’ex suora ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori e qualcuno ha notato uno strano atteggiamento nei confronti della naufraga Claudia Motta. Pare che Cristina lanci sguardi ambigui alla compagna d’avventura, quindi la domanda sorge spontanea: possibile che sia interessata a lei? Secondo i beninformati, “c’è aria di coming out“.

L’indiscrezione sul coming out di Cristina Scuccia

Secondo MowMag, Cristina Scuccia potrebbe fare coming out all’Isola dei Famosi. Il magazine ha sentito una fonte ben inserita nel mondo dello spettacolo che parla di “aria da coming out“. L’ex suora, infatti, sarebbe fidanzata con una donna, ma non è chiaro se sia omosessuale o bisessuale. Cristina si sarebbe trasferita a Madrid proprio per vivere liberamente la sua storia d’amore con lei. “Che le piacciano le donne è cosa risaputa nell’ambiente ormai da anni“, ha dichiarato la fonte a MowMag.

Cristina Scuccia prima dell’Isola dei Famosi

Queste parole, laddove fossero vere, vanno a smentire le dichiarazioni di Cristina a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, prima della partenza per l’Isola dei Famosi, l’ex suora ha sottolineato di essere single. Ha ammesso: