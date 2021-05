Isola dei Famosi, volano minacce: parole pesanti di una naufraga

All'Isola dei Famosi volano minacce. Una naufraga ha usato delle parole molto pesanti, che poi ha deciso di rimangiarsi.

Volano minacce all’Isola dei Famosi. Quest’anno nel reality ne stanno succedendo davvero di tutti i colori. In un video trasmesso in diretta una naufraga si è lasciata andare a parole molto pesanti, che poi si è rimagiata.

Isola dei Famosi: il filmato in diretta

La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina e la tensione tra i naufraghi continua a crescere. Nessuno di loro ha intenzione di arrendersi, arrivati a questo punto, e sembrano davvero pronti a tutto per ottenere uno dei posti disponibili per l’ultima puntata. La maggior parte dei naufraghi ha creato la sua strategia e il suo meccanismo personale per riuscire a raggiungere la meta, ma le nomination possono far saltare tutto ciò che è stato costruito.

Secondo qualche naufrago, c’è anche chi usa le maniere forti per riuscire a vincere la sfida al televoto. Questo è quanto emerso durante la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha trasmesso un filmato molto particolare, che ha svelato molti dettagli.

Isola dei Famosi, minacce e parole forti: Rosaria Cannavò svela tutto

Fariba Tehrani è la regina del televoto dell’Isola dei Famosi 2021 e potrebbe riuscire a conquistare un posto nella finalissima, se riuscirà anche a superare la sfida contro Miryea Stabile.

La mamma di Giulia Salemi viene costantemente nominata, ma a quanto pare può contare sul pubblico, che la salva sempre. La donna era finita al televoto per punizione, dopo aver svelato il segreto di Playa Imboscada, ma è riuscita a vincere, insieme ad Isolde Kostner, contro Rosaria Cannavò. La Tehrani ha conquistato il 47% dei voti, scatenando anche la felicità della figlia Giulia Salemi. Un risultato molto importante, dietro cui probabilmente c’è qualcosa di più. Secondo le parole di Rosaria Cannavò, nel filmato mandato in onda da Ilary Blasi, Fariba metterebbe contro gli altri naufraghi tutti i follower della figlia Giulia Salemi.

Isola dei Famosi, le parole dei Rosaria Cannavò

“Oggi finalmente ha ammesso di avermi nominata. Ti ho mai detto non mi nominare perché altrimenti i follower di tua figlia mi fanno fuori? Non me ne frega niente dei follower di Fariba” ha dichiarato Rosaria Cannavò nel suo filmato. “Ti brucia dal giorno in cui ti ho nominato. Sei ipocrita, falsa e stratega” ha risposto Fariba, che ha smentito di aver minacciato gli altri concorrenti tirando in ballo i follower della figlia Giulia.