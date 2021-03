La prima notte di Andrea Cerioli come naufrago non è stata delle migliori. L'ex tronista è apparso confuso, stanco e disorientato.

Il tanto atteso arrivo di Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi non è stato all’altezza delle aspettative. Non è per niente semplice arrivare a reality già iniziato e riuscire in breve tempo ad ambientarsi sull’isola, in compagnia di perfetti sconosciuti.

L’ex tronista sembra aver avuto qualche difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fede✨ (@cerioliandrea_fanpage)

Andrea Cerioli come naufrago

Mentre Burinos e Rafinados esultano per l’abbattimento delle barriere che li tenevano divisi, Andrea Cerioli cerca di ambientarsi il meglio possibile.

L’ex tronista è arrivato come “premio” per i Burinos, dopo la prima sfida al femminile durante la quarta puntata del programma. Cerioli ha trascorso la prima notte sull’Isola cercando di capire qualcosa in più sui suoi compagni e sull’ambiente che lo circonda. L’ex tronista è apparso particolarmente disorientato e anche stupito. “Non c’è nemmeno un bicchiere?” ha chiesto Cerioli. “Non vedo l’ora che venga domani per farmi una chiacchieratacon tutti, ora è buio e io sono molto confuso, da domani voglio iniziare subito a capire dove sono e con chi” ha spiegato l’ex tronista.

La stanchezza si è fatta sentire e il suo unico desiderio era quello di riuscire a dormire. “Quella è una speranza che abbiamo tutti, tutte le notti” gli hanno fatto eco i suoi compagni naufraghi.

Il pubblico aspettava da tempo l’arrivo di Andrea Cerioli, ma l’ex tronista ha dimostrato di aver bisogno di un po’ di tempo per carburare e sentirsi a suo agio. Mentre il ragazzo sta cercando di ambientarsi, Burinos e Rafinados sono stati finalmente uniti nella Playa Reunion. Sono tutti molto felici di essere insieme e di potersi conoscere meglio, come ha subito dichiarato Miryea. “Scommetto che stavi meglio prima” ha detto Vera a Daniela, abbracciandola. La donna le ha risposto facendole capire di essere un po’ preoccupata per l’arrivo degli ex Burinos. Andrea Cerioli deve riuscire ad ambientarsi, ma anche gli altri naufraghi continuano a far fatica a farlo.