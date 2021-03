Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo hanno litigato per il fuoco e hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Tensione all'Isola dei Famosi.

Questa edizione dell’Isola dei Famosi sta affrontando non poche difficoltà. I primi due eliminati hanno deciso di non cogliere la sfida e tornare in Italia, mentre Paul Gascoigne sta affrontando un infortunio al braccio. Intanto, in Honduras la tensione è alle stelle tra i concorrenti.

Scontro Fariba e Ubaldo

All’Isola dei Famosi stanno nascendo le prime forti tensioni. I Burinos e i Rafinados non hanno idea dell’esistenza di Parasite Island, ma in realtà in questo luogo stanno vivendo Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

La loro convivenza sta diventando ogni giorno più difficile. I due hanno recentemente litigato per il fuoco e la Tehrani ha accusato il bromatologo di mostrarsi attivo solo “davanti alle telecamere” mentre, a detta sua, quando non è inquadrato fa poco e niente. “Il fuoco bisogna tenerlo vivo” ha attaccato Ubaldo. “Io lo faccio sempre, anche di notte, tu al contrario ti mostri interessato solo quando si avvicinano le telecamere. Non si fa così” ha risposto subito Fariba.

“Ma davvero lo stai dicendo? Ma stai scherzando? Significa che non mi conosci davvero. Allora se vuoi il fuoco te lo mantieni tu, visto che finora ci ho pensato io” si è difeso Lanzo. La tensione è cresciuta sempre di più dopo questo scontro, ma alla fine è arrivata la pace. I due non sarebbero riusciti a convivere senza chiarire la situazione. “Le persone più sono vicine e più succedono discussione, l’importante è chiarirsi” ha concluso Fariba. “L’amore non è bello se non è litigarello” ha aggiunto Ubaldo Lanzo.