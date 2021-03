L’Isola dei famosi, Valentina Persia imita Vera Gemma

Valentina Persia si è resa protagonista di un'imitazione di Vera Gemma che non è passata inosservata

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 29 marzo 2021 con la quinta puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Valentina Persia che si è resa protagonista di un’imitazione di Vera Gemma che non è passata inosservata.

Ecco cosa è successo.

Valentina Persia imita Vera Gemma

Nel corso della quinta puntata de L’Isola dei famosi Valentina Persia ha imitato Vera Gemma, sottolineando come a suo avviso a telecamere spenti si trasformi.

A tal proposito ha dichiarato: “Quando è stata votata finalmente è uscita fuori la Vera Gemma…Prima faceva solo apertura e chiusura sipario…A telecamere accese sembrava aver preso bene la nomination, una volta finita la diretta…Hai presente l’esorcista Ilary? Ecco…”.

Un siparietto che non è passato inosservato, con i presenti in studio che non sono riusciti a trattenere le risate. Ma non solo, la Persia ha proseguito il proprio sfogo contro Vera Gemma.

Ha infatti affermato: “Mentre noi ci davamo da fare a pescare…Vera Gemma faceva la passerella sulla spiaggia con le calze…Faceva Milano Honduras collezioni…”. Vera Gemma dal suo canto ha replicato di mettersi le calze per proteggersi dai morsi dei mosquitos.

Ha infatti affermato: “Mi metto le parigine perché sono deturpata dai mosquitos…Uso questi calzini per evitare che mi pungano…”.