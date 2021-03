Vera Gemma, protagonista assoluta dell'Isola dei Famosi, ha commentato i naufraghi e ha fatto una confessione inaspettata.

Una delle protagoniste assolute di questa edizione dell’Isola dei Famosi è sicuramente Vera Gemma. Nello studio della trasmissione è sempre presente Jeda, il suo fidanzato di 22 anni, che lavora come manager di musica trap e ha 28 anni di differenza con la donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Di tutto e TV! (@dituttoe.tv)

La confessione di Vera Gemma

La storia tra Vera Gemma e Jeda ha attirato moltissimo l’attenzione del pubblico. La sorella della donna, ospite di Live Non è la D’Urso, ha svelato che il ragazzo ha corteggiato l’attrice per diversi mesi.

“Per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi in cui le ha dedicato canzoni, le ha scritto. In pieno lockdown. È stato bravissimo a entrare nelle sue grazie, e poi si è trasferito a Roma a casa di lei” ha raccontato. Vera Gemma, però, ha un carattere particolare e sull’Isola ha già annunciato di essere la regina delle milf. La donna ha apprezzato molto il fascino di Akash e di Andrea Cerioli.

Non perde mai occasione di dare un’occhiata ai muscoli presenti in Honduras. “Un giretto con Akash lo farei volentieri” ha dichiarato durante la prima puntata.

L’attrice non è riuscita a non commentare anche la bellezza di Andrea Cerioli. “Ce lo giocheremo benissimo stai tranquilla” ha scherzato, parlando con Ilary Blasi. Tommaso Zorzi ha sottolineato che la presenza di nuovi addominali è un vero toccasana. “Ho sbirciato sui social in costume non è male” ha dichiarato. Nonostante questa passione per i maschi, in un’intervista la donna ha fatto coming out, raccontando di essersi innamorata di una donna. “Ho avuto esperienze di tutti i tipi, in passato, mi sono innamorata follemente di una donna, mi ricordo che questo provocò molto scandalo. Quindi ho avuto esperienze omosessuali e non, ma per me la normalità è un concetto molto relativo. Mi è successo di innamorarmi di una donna sì, però poi alla fine ho capito che mi piacciono troppo i maschi” ha dichiarato.