All’Isola dei Famosi Gianmaria Sainato ha confessato di provare qualcosa per Cristina Scuccia e ha svelato di averglielo detto.

Gianmaria Sainato: la confessione su Cristina Scuccia

Il modello Gianmaria Sainato all’Isola dei Famosi ha confessato di provare qualcosa per la compagna d’avventura Cristina Scuccia che, solamente nei giorni scorsi, ha confessato di avere una persona speciale ad attenderla fuori dal programma (in Spagna). “Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche io penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”, ha dichiarato Gianmaria, che ha anche specificato:

“Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi”.

Cristina romperà il silenzio in merito alla questione? In tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.