Isola, Gilles Rocca contro Zorzi: “Hai fatto il GF! Cos’altro hai fatto?”

Nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi si è assistito ad uno scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca.

Ilary Blasi è tornata in onda lunedì 3 maggio 2021 con la quattordicesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, durante la quale si è assistito ad uno scontro tra Tommaso Zorzi e Rocca.

Ecco cosa è successo.

Gilles Rocca, nostalgia di casa

Ilary Blasi ha dato il via alla quattordicesima puntata de L’Isola dei Famosi parlando di Gilles che ha manifestato a più riprese la volontà di tornare a casa. “Non mi stancherò mai di dire che la cosa più importante è casa”, ha infatti affermato l’ex protagonista di Ballando con le stelle.

Sull’argomento è intervenuta anche Valentina Persia che, a proposito del rapporto con il naufrago, ha affermato: “Quando si è amici (…) anche se vado a pizzicarlo vuol dire che ci tengo, ma lui si è sentito pizzicato e si è girato dall’altra parte”.

Iva Zanicchi, intervenuta dallo studio, a sua volta ha affermato: “Gilles io mi devo scusare perché non sapevo che tu avessi avuto il Covid (…) Ti capisco”. Mentre Elisa Isoardi ha aggiunto: “Un leader non può essere leader solo con l’autorità, ma con l’autorevolezza. Tu non puoi farti nominare. Forza!”

Gilles Rocca, cosa è successo con Elettra Lamborghini

Sempre nel corso della quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi, si è tornati a parlare di Miryea Stabile che, la scorsa settimana, aveva smascherato il piano del gruppo di mandare in nomination il naufrago.

Quest’ultimo ha quindi sottolineato la volontà di rivedere i suoi cari, con Elettra Lamborghini che a quel punto ha chiesto: “Allora perché non ti sei ritirato?!”. L’attore ha quindi replicato: “Ci sono molti vincoli. Tu lo dovresti sapere. Prova ad eliminarti dal Festival di Sanremo durante la gara. Tu te lo puoi permettere. Io no“.

Gilles Rocca, scontro con Tommaso Zorzi

Sulla questione è intervenuto anche Tommaso Zorzi che a tal proposito ha affermato: “A me non piace che voi vi approfittiate di Mireya in un uno contro tutti perché i gran parac..i siete tutti voi… Quello che è successo durante le nomination dell’ultima puntata è palese, evidente, lampante”. Rocca ha quindi replicato, tirando in ballo l’esperienza di Zorzi al Grande Fratello Vip 5. L’opinionista de L’Isola dei famosi ha quindi sbottato: “Lascia stare sempre il Grande Fratello… è la tua Isola“.

Le parole di Gilles Rocca

L’ex protagonista di Ballando con le stelle, a sua volta ha replicato: “Di cosa dobbiamo parlare, hai fatto solo quello nella vita. Perché hai fatto dei film? Like, like, like, follower. Per il resto cosa hai fatto? Datti ai documentari, non guardare solo Instagram. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma grazie alle mani”.