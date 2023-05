Isola, Ilary Blasi contro Cecchi Paone: "Sapevi cosa aspettarti"

Scontro all’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alessandro Cecchi Paone. La conduttrice si è scagliata contro il naufrago, ricordandogli quali sono i suoi doveri di concorrente.

Isola: Ilary Blasi contro Cecchi Paone

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha annunciato la divisione delle coppie in gara. La decisione non è piaciuta ad Alessandro Cecchi Paone, che ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di separarsi dal fidanzato Simone Antolini. “No… siccome hai detto che giochiamo da singoli, no no è chiaro a tutti sotto tutti i punti di vista che noi giochiamo solo in coppia, in coppia siamo venuti e in coppia ce ne andiamo“, ha tuonato Cecchi Paone. A questo punto, Ilary ha perso le staffe.

Cecchi Paone chiama gli avvocati

Cecchi Paone ha proseguito:

“Non c’è nessuna regola, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia abbiamo accettato l’ho detto anche poco fa, in coppia stiamo in coppia ce ne andiamo. (…) Non ci mettiamo a fare gli avvocati, chiamo i miei che sono più bravi di me. Nel contratto c’è scritto che noi partecipiamo come coppia e basta”.

Ilary ha provato invano a farlo ragionare, poi ha perso la pazienza:

“Non mi risulta questa cosa, ma facciamo così, aspettiamo che Simone rientri in modo da verificare quello che stai dicendo, poi deciderai”.

Ilary Blasi perde le staffe Cecchi Paone

A questo punto, anche Enrico Papi ha provato a far ragionare Cecchi Paone: “Alessandro, sono anni che facciamo televisione, lo sai ci sono cose che sono fatte per intrattenere il pubblico, è un gioco divertiti“. Niente da fare, il naufrago è irremovibile: “No, non mi interessa. Non sono sereno per motivi che so, Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. Noi restiamo in coppia“. La pazienza di Ilary, però, è finita. La conduttrice ha concluso: